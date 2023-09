Hajin Luna, enfant métisse d’un couple franco-coréen

Cette semaine nous avons reçu dans notre studio Hajin qui a suivi un programme à l'Université de Gongju destiné aux enfants des ressortissants coréens ou des métisses coréens qui habitent à l’étranger.





©Hajin

Notre invitée revient en détails sur les tenants et aboutissants de ce programme, en nous racontant une journée type d'étudiant là-bas, une entrée en matière royale si ce programme d'acculturation « Korean Homeland Education (K-HED) » vous intéresse. Celui-ci date plus de 60 ans et est organisé aujourd’hui par l’Institut national pour l’éducation internationale (NIIED) sous la tutelle du ministère de l’Education.

©Hajin

Hajin nous parle de qui elle est ainsi que des défis d'être métisse en France et au pays de Matin clair, car oui, les perceptions ne sont pas les mêmes en fonction de là où on est.





©Hajin

L'identité nationale est souvent un sujet d'actualité dans la presse mais qu’en est-il de l'identité personnelle ? Est-ce que l'identité nationale, que l'on en ait une ou plusieurs, nous aide toujours à affirmer qui on est ? Ou est-ce un équilibre pas toujours facile à trouver ?





©Hajin

Notre étudiante multiculturelle revient sur sa vie de famille, ses choix d'avenir concernant la Corée et la raison de son retour en Corée, son pays, mais aussi celui de sa mère. Mais au fait, selon vous, quelles sont en général les débouchés professionnels de prédilection lorsqu'on est métisse ?





©Hajin

N'hésitez pas à écouter notre émission dans son intégralité pour découvrir en détails les réponses de Hajin à nos questions sur l'identité et le métissage coréen.