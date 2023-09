C’est beau, le présent (10) 꼬리가 길면 밟힌다

꼬리가 길면 밟힌다. : A trop jouer avec le feu, on finit par se brûler.





꼬리 : nom qui désigne « queue »

밟히다 : verbe qui signifie « être foulé »

La traduction littérale de cette expression est « Si la queue est longue, elle est foulée ». C’est une expression métaphorique signifiant que, même si on fait quelque chose de mal sans être décelé au départ, si on continue à le faire pendant longtemps et à plusieurs reprises, on finit par être découvert.