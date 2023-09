Kim Se-jeong se produira en concert à guichets fermés

Date : le 23 septembre 2023

Lieu : Blue Square Master Hall à Séoul





Kim Se-jeong va organiser son premier concert en solo à Séoul. L’ancienne membre de I.O.I, qui mène activement sa carrière d’actrice, va ainsi retrouver son public sur scène. Le concert se déroulera le 23 septembre au Blue Square Master Hall dans la capitale sud-coréenne à guichets fermés.





L’ensemble des places de ce spectacle baptisé « 2023 KIM SEJEONG 1st CONCERT 'The Door' » se sont arrachés en moins de trois minutes. Rappelons que l’artiste vient de publier son premier opus officiel et qu’elle a participé à l’écriture des paroles de ses chansons dont le titre phare « Top or Cliff ».