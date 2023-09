STAYC organise sa première tournée mondiale

Date : les 23 et 24 septembre

Lieu : Olympic Hall du parc olympique à Séoul





STACY va partir à la rencontre de ses fans internationaux. Sa première tournée mondiale intitulée « STAYC 1ST WORLD TOUR [TEENFRESH] in SEOUL » va débuter les 23 et 24 septembre à l’Olympic Hall du parc olympique à Séoul.





Le sextuor féminin va ensuite en octobre s’envoler pour les Etats-Unis avant de poursuivre sa tournée en Asie entre janvier et février 2024. Elles se déplaceront dans 11 villes notamment à New York, à Chicago, à Seattle, à San Francisco à Los Angles, à Hong Kong et à Singapour. Les tickets pour les shows à Seattle, à San Francisco et à Los Angles sont déjà tous écoulés.