IU organise son premier fan concert

Date : les 23 et 24 septembre 2023

Lieu : KSPO Dome à Séoul





IU célèbre cette année le 15e anniversaire de ses débuts. Afin de le célébrer en grande pompe, l’auteure-compositrice-interprète donnera son tout premier fan concert baptisé « I+UN1VER5E ».





Cet événement, qui est une sorte de mélange entre un fanmeeting et un concert, aura lieu les 23 et 24 septembre au KSPO Dome à Séoul. Sachez que l’artiste de son vrai nom Lee Ji-eun a fait ses débuts en septembre 2008 avec son premier mini-album « Lost and Found ». Pour rappel, en 2019, l’année où elle a célébré le 11e anniversaire de ses débuts, IU avait organisé un fanmeeting intitulé « II & U (PLAY, PAUSE AND U) ».