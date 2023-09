JYP organise une audition internationale en Amérique du Nord

JYP est de retour en Amérique du Nord pour une nouvelle audition internationale. Intitulé « 2023 JYP Global Audition in North America », cet événement se déroulera le 23 septembre à Toronto au Canada, le 7 octobre dans le New Jersey et enfin les 14 et 15 octobre en Californie aux Etats-Unis.





Cette audition, dont la pré-inscription en ligne a commencée fin août sur le site officiel du label, sera l’occasion de dénicher des perles rares qui rêvent de devenir des futures stars de la k-pop. Toute personne née avant 2013 et après 2005 peut postuler sans distinction de nationalité et choisir l'une des cinq catégories : chant, rap, danse, actorat et mannequinat.





Pour rappel, la dernière audition mondiale de JYP a eu lieu dans trois grandes villes nord-américaines, à Los Angeles, Toronto, New York et dans l’Etat d’Hawaï, entre octobre et novembre 2018. Le géant de la k-pop auquel appartiennent entre autres TWICE, Stray Kids et ITZY, mène actuellement le projet dit « A2K » dans le but de lancer un nouveau girls band qui sera dévoilé l’année prochaine.





Sachez que Park Jin-young qui est à la tête du label JYP Entertainment est devenu le dirigeant le mieux payé au 1er semestre 2023 dans le milieu du divertissement.