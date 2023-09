mimiirose revient le 14 septembre

ⓒ YES IM Entertainment

mimiirose fera son retour après un an d’absence. Le girls band lancé par le célèbre vocaliste Lim Chang-jung va publier un nouveau projet musical la semaine prochaine.





Le groupe composé de cinq jeunes filles a dû reporter une fois son retour initialement prévu pour juillet face aux difficultés que traverse son agence YES IM Entertainment fondée par Lim. Son 2e single album « LIVE » représenté par le titre phare « Flirting » sera donc dévoilé le 14 septembre.





mimiirose a été récemment désigné comme la meilleure nouvelle star de la k-pop selon une enquête menée du 24 juillet au 7 août par le site KTOPSTAR. Obtenant 43 % des voix, le girls band a ainsi devancé FANTASY BOYS et ZEROBASEONE, formés respectivement à l’issue de « Fantasy Boys : My Teenage Boys » de la chaîne MBC et de « Boys Planet » de la chaîne Mnet.