JUST B sortira son 4e min-album en octobre

JUST B reviendra avec un nouveau projet musical 11 mois après avoir sorti son 3e EP « NEUN ». Le boys band composé de six garçons va dévoiler le mois prochain son 4e mini-album. La date de sortie sera prochainement annoncée.





Sachez que le groupe a publié le 14 février dernier « JUST Be with you Part.1 » en collaboration avec AleXa, la chanteuse américaine d’origine coréenne qui a remporté « American Song Contest 2022 » de la chaîne NBC. JUST B a également pris part au KCON JAPAN 2023 puis au KCON LA 2023 qui se sont tenus respectivement du 12 au 14 mai au Japon puis du 18 au 20 août aux Etats-Unis.