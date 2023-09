Seventeen reviendra fin octobre avec son 11e EP

Seventeen fera son retour le mois prochain avec son 11e mini-album. Son come-back est d’autant plus attendu que Seung-kwan qui a mis entre parenthèses ses activités en raison de problèmes de santé retrouvera le groupe.





Pour rappel, le 10e EP de Seventeen publié en avril dernier a réalisé plusieurs records dont la prévente la plus importante avec plus de 4,5 millions d’unités réservées. Au final, « FML » composé de six morceaux, s’est écoulé à plus de 6,2 millions d’exemplaires et est ainsi devenu l’album le plus vendu dans l’histoire de la k-pop.





Ce n’est pas tout. Il s’est même hissé à la 2e place du prestigieux classement du Billboard 200 aux Etats-Unis. Célébrant cette année le 9e anniversaire de ses débuts, Seventeen est aujourd’hui au sommet de sa carrière sur la scène internationale.