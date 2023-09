Korean National Ballet : Don Quichotte

L’une des deux plus grandes compagnies de ballet sud-coréennes, la Korean National Ballet (KNB), présentera « Don Quichotte», le 16 septembre, au grand théâtre du Busan Citizen’s Hall dans la ville du même nom, et les 23 et 24 septembre au grand théâtre du Cheonan Arts Center à Cheonan.





Don Quichotte est l’un des plus répertoires de ballet classique les plus connus avec « Le Lac des cygnes » et « La Belle au bois dormant ». Il s’agit de l’histoire de jeunes amoureux en Espagne. Don Quichotte, qui prend l’héroïne Kitri pour sa dulcinée adorée, l’aide à se marier avec son amoureux.





Un peu de culture. Ballet en quatre actes de Marius Petipa, musique de Léon Minkus, Don Quichotte fut présenté pour la première fois de son Histoire au Théâtre Bolchoï de Moscou le 14 décembre 1869.





Dates et lieux : grand théâtre du Busan Citizen’s Hall à Busan (16 septembre) et grand théâtre de Cheonan Arts Center à Cheonan (23 et 24 septembre)