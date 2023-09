La Fondation culturelle de Goyang présente, du 16 au 24 septembre, la pièce de théâtre, « Le Petit Prince », adapté du roman éponyme d’Antoine de Saint-Exupéry à Oulim Nuri Arts Center à Goyang, située en banlieue nord de Séoul.





Saint-Exupéry est l’un des écrivains francophones les plus connus en Corée du Sud et son roman « Le Petit Prince », une des œuvres les plus aimées. On peut trouver un peu partout dans le pays la statue du garçon blondinet, souvent accompagné de son renard qu’il a apprivoisé.





Ce roman a également attisé l’imagination de nombreux artistes, quels que soient les genres. La grande particularité de cette pièce est qu’on ne voit pas le petit prince mais seulement Saint-Exupéry sur scène. Les spectateurs n’entendront que sa voix selon l’une des phrases les plus célèbres de cette œuvre : « Ce qui est important, ça ne se voit pas... ».





Date : du 16 au 24 septembre

Lieu : Oulim Nuri Arts Center à Goyang