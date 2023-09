Voyage à Busan (3)

Ces deux dernières semaines vous avez eu l’occasion de découvrir la cité balnéaire de Busan dans le sud-est. Aujourd’hui, il est temps de vous montrer d’autres facettes de cette grande ville, car elle a bien d’autres choses à offrir que la mer et le sable chaud.





ⓒ Elody Stanislas

En effet, Busan est également entourée de montagnes, donc de forêts et de paysages verdoyants qui vous appellent à vous balader et à vous évader un moment. Profitez-en pour les découvrir et appréciez notamment la forêt de bambous.





ⓒ Elody Stanislas

Si vous êtes plus citadin, pourquoi ne pas vous rendre dans la rue des livres anciens du quartier de Bosu, proche de la gare ferroviaire. C’est un endroit plein de charmes où des escaliers escarpés ici et là s’impriment dans le paysage donnant à la ruelle des couleurs pittoresques. L’odeur des vieux livres se répand telle celle des crêpes un dimanche matin, vous berçant entre les pages de l’histoire, de l’art et des secrets que renferment les ouvrages entassés dans les coins...