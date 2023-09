« Le jour où George Michael est mort » de Ko Yohan

ⓒ Getty Images Bank

« Mon premier travail consistait à vendre des disques vinyles dans une boutique dans le quartier de Myeongdong. J’y ai travaillé sans un seul jour de congé pendant sept ans. Ce que je ne supportais surtout pas, c’était Noël. Je me sentais si seule lorsque je regardais les gens affluer dans la cathédrale de Myeongdong pour la messe. C’est alors que j’ai entendu « Last Christmas ». Sa voix m’a caressée chaleureusement. J’ai passé ce Noël avec George Michael, en écoutant sa chanson en boucle, plus d’une centaine de fois. Ce soir-là, je l’ai accepté comme ma famille. »





- Extrait de l’émission









« Pourquoi devrais-je prendre une photo de famille avec toi ? »





« Parce que nous sommes une famille. Nous vivons sous le même toit, mangeons ensemble, dormons ensemble et nous avons Huji entre nous. »





« Vivre sous le même toit fait de nous une famille ? »





« Prenons les choses sous cet angle. Tu as dit que George Michael était ta famille parce qu’il était là pour toi quand tu étais seule et triste. Pareil pour moi. Tu étais là quand j’étais seul et tu es restée à mes côtés quand je traversais une période difficile. Nous avons adopté Huji lorsqu’il a été abandonné et nous sommes restés avec lui. C’est ce qui fait de nous une famille. »





« Tu admets donc que George Michael est ma famille ? »





« Quoi ? Euh, oui. Je l’accepterai comme membre de ma famille, alors tu devras nous accepter comme ta famille aussi. »





“근데 왜 우리가 가족 사진을 찍어야 하지?”





“우린 가족이니까. 한집에 살고 같이 밥을 먹고, 같이 잠을 자고, 후지까지 있잖아”





“한집에 산다고 가족이야?”





“이렇게 생각해 봐.

외롭고 쓸쓸할 때 너와 같이 있어준 조지 마이클이 네 가족이라며.

마찬가지야. 내가 외로울 때 네가 나타나 줬고, 힘들 때도 네가 내 옆에 있어 줬어.

버려진 후지를 입양해 우리가 옆에 있어 줬고.

그러니까 우린 가족이지”





“조지 마이클이 내 가족인 걸 인정하는 거야?”





“어? 그, 그래. 이젠 나도 조지 마이클을 가족으로 받아들일게.

그러니까 너도 우리가 가족이란 걸 인정해야지.”









# Interview : Bang Min-ho, critique littéraire

Le thème de ce récit est « devenir une famille ». Hae-mi et le narrateur-protagoniste forment une famille avec leur chien de compagnie, qui ressemble presque à un être humain. Les deux personnages pensent que la famille est constituée de ceux qui sont à leurs côtés lorsqu’ils se sentent seuls. Ce type de famille n’est pas lié par le sang. L’auteur a écrit cette histoire pour montrer que les jeunes d’aujourd’hui ont peur de former une famille, mais qu’ils aspirent en même temps en avoir une, c’est pourquoi même quelqu’un comme George Michael est considéré comme faisant partie de leur famille.









Après avoir pris la photo des funérailles de Huji, le photographe m’a demandé de venir devant son ordinateur. Dès que j’ai vu l’image, je me suis rendu compte que George Michael, et non moi, était la famille de Hae-mi. Je n’étais pas sur la photo. Il n’y avait que Hae-mi et deux George Michael.





J’ai enlevé mes lunettes et les ai fourrées dans ma poche avant de tourner les yeux vers la fenêtre. J’ai vu le vieux couple attendant le bus sous un parapluie rouge. Une famille est-elle complète seulement quand on ajuste le foulard de l’autre et prend des photos de funérailles ensemble ? C’est à ce moment-là que le photographe a mis « Last Christmas » de George Michael et m’a souri, le pouce fièrement levé.





J’avais le sentiment que ce jour-là serait le dernier Noël pour nous aussi.





사진사는 후지의 영정사진을 찍고 컴퓨터 앞으로 나를 불렀다.

사진을 본 순간 해미의 가족은 내가 아니라 조지 마이클이란 걸 깨달았다.

사진 속에는 내가 없었다.

해미와 두 명의 조지 마이클이 있을 뿐이었다.





안경을 벗어 주머니에 넣고 창밖으로 시선을 돌렸다.

빨간 우산을 쓴 채 버스를 기다리는 노부부가 보였다.

한 세월 동안 틀어진 목도리를 바로잡아 주고

영정 사진까지 찍어야 가족이 완성되는 것일까.

그 때 사진사가 조지 마이클의 라스트 크리스마스를 틀고는 내게 엄지척을 했다.





오늘이 우리에게도 마지막 크리스마스가 될 것 같은 예감이 들었다.









Auteur : Ko Yohan (1969 –).

- Débuts littéraires : en 2016 en remportant les concours de nouveaux talents littéraires organisés par les revues « Munhak Sasang » ou « Esprit littéraire » et « Jakga Segye » ou « Monde des écrivains ».