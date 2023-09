La couverture médiatique des catastrophes naturelles en Corée du Nord

La couverture médiatique des catastrophes naturelles joue un rôle majeur dans la communication d’informations critiques, voire vitales, et d’instructions visant à réduire les dégâts potentiels. Or, il y a quelques années, il était très difficile de trouver des émissions sur les catastrophes naturelles en Corée du Nord.





« Après les inondations massives de 1995, le pays a mis en place le Comité de réhabilitation des dégâts causés par les inondations sous l'égide du ministère des Affaires étrangères et a réorganisé l'Administration hydrométéorologique d'État, qui relevait du Comité national de protection de l'environnement, pour en faire une agence indépendante », explique Seo So-young, chercheuse à l'Institut coréen de développement de la société de l'information.





En 2020, la diffusion d'informations sur les catastrophes par la Corée du Nord a commencé à s’enrichir, avec des reportages et des nouvelles de dernière minute rapportées par des envoyés spéciaux. Cette année-là, la saison des pluies a débuté à la fin juillet. Or, dès le début du mois, les médias locaux ont informé le public sur la saison des moussons et sur certaines mesures de prévention, dans leurs journaux de 20 heures. Des émissions spéciales ont aussi été produites et diffusées, dont un programme officiel, intitulé « Avis de l'administration hydro-météorologique d'État ». En outre, les émissions se sont diversifiées et étoffées, faisant usage d’effets visuels nouveaux et plus élaborés, tels que des graphiques, des cartes météorologiques et des graphiques textuels.