Ji-hyo qui a débuté le 20 octobre 2015 au sein de TWICE, vient de lancer sa carrière en solo. Intitulé « ZONE », le 1er EP de la leadeur du girls band contient sept morceaux de divers genres dont « Talkin’ About It » chanté entièrement en anglais.





Elle est ainsi devenue la deuxième membre du groupe à se lancer en solo après Na-yeon qui a publié en juin 2022 avec son premier EP « IM NAYEON ». « ZONE » met surtout en avant le talent de la musicienne qui a participé à l’écriture et à la composition de six des sept titres. La vente de ce mini-album a dépassé les 534 000 exemplaires à peine une semaine après sa sortie.