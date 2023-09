Paul Kim va retrouver son public en octobre

Date : du 13 au 15 octobre

Lieu : SK Olympic Handball Gymnasium à Séoul





Paul Kim se produira en concert le mois prochain. L’auteur-compositeur-interprète de son vrai nom Kim Tae-hyung va monter sur scène du 13 au 15 octobre au SK Olympic Handball Gymnasium à Séoul. Ce spectacle va permettre au public de savourer plusieurs hits du chanteur dont le dernier single « Hangang » publié en mai dernier.





Paul Kim participe en ce moment comme juge dans l’émission « Veiled Musician » diffusée sur YouTube. Il s’agit d’une nouvelle audition basée uniquement sur la voix et la musicalité des candidats. Parmi d’autres juges, on peut citer Jung Dong-hwan du duo masculin MeloMance, Yang Da-il, Solar de Mamamoo et Yang Yo-seop de Highlight.