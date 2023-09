Les géants de la k-pop optent pour la stratégie de localisation

Il n’est pas rare de voir des chansons de k-pop dominer les classements internationaux comme celui du Billboard aux Etats-Unis. Plusieurs groupes d’idoles dont la popularité dépasse largement les frontières sud-coréennes se lancent dans une tournée mondiale.





Dans ce contexte, de plus en plus de labels de k-pop ne se contentent plus de vendre les albums des artistes. Ils commencent à exporter leur propre système. HYBE, auquel appartient BTS, s'est associée à la maison de disques américaine Geffen Records dirigée par Universal Music Group, l'un des trois plus grands labels au monde, et a annoncé le lancement de « The Debut : Dream Academy », une émission d’audition d’un girls band international. 120 000 personnes du monde entier ont postulé pour cette audition et vingt participantes issues de divers horizons culturels ont été retenues pour participer aux différentes compétitions.





De son côté, JYP Entertainment qui a réussi à lancer en décembre 2020 NiziU, girls band composée de neuf jeunes filles japonaises, mène actuellement la saison 2 de Nizi Project dans le but de former un boys band au Japon.





SM Entertainment, qui a donné naissance en janvier 2019 à WayV, visant le marché chinois, est, pour sa part, en pleine formation d’une nouvelle unité au Japon également à travers l’émission « NCT Universe : Last Start ». Les mastodontes de la k-pop poursuivent, les uns après les autres, leurs stratégies de localisation pour assurer la viabilité de la k-pop sur la scène internationale. Sachez que Park Jin-young qui est à la tête de JYP Entertainment est devenu le dirigeant le mieux payé au 1er semestre 2023 dans le milieu du divertissement.