D.O. reprend sa carrière musicale en solo

D.O. reviendra sur scène en tant que soliste. Selon SM Entertainment, le vocaliste du boys band EXO va publier le 18 septembre son 2e mini-album composé de sept morceaux.





Pour rappel, son premier disque en solo sorti en juillet 2021 a cartonné en prenant la première place du classement d’iTunes Top Album Chart dans 60 pays. Le musicien de son vrai nom Do Kyung-soo qui mène également une carrière d’acteur, a terminé avec succès la promotion de « EXIST », le 7e opus officiel d’EXO publié le 10 juillet dernier.





Sachez que l’artiste a récemment interprété l’astronaute Hwang Seon-woo dans « The Moon » réalisé par Kim Yong-hwa sorti le 2 août au cinéma. Ce film de science-fiction parle justement d’une périlleuse tentative de sauvetage depuis la Terre de Hwang bloqué sur la Lune suite à un accident. « The Moon » a enregistré plus de 510 000 entrées au pays du Matin clair.