TXT confirme son retour pour octobre

Selon Big Hit Music, TOMORROW X TOGETHER va sortir le 13 octobre son 3e opus officiel. Il s’agit d’un retour sur le devant de la scène, neuf mois après la publication du 5e EP du boys band mieux connu sous le nom de TXT.





Sachez que le précédent album studio du boys band composé de cinq garçons a été dévoilé en mai 2021, à savoir il y a deux ans et cinq mois. La prévente de son nouvel album a déjà dépassé les 2,35 millions d’exemplaires, à peine huit jours après le lancement de sa réservation.





Pour rappel, TXT a donné une performance inédite de « Back for More » avec la chanteuse brésilienne Anitta, aux MTV Video Music Awards 2023, tenu le 12 septembre, au Prudential Center, dans le New Jersey aux USA.