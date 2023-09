IVE reviendra le 13 octobre avec son 1er mini-album

IVE fera son retour le 13 octobre avec son 1er mini-album. Intitulé « I’VE MINE », ce dernier contiendra trois morceaux principaux qui seront dévoilés un par un avant la sortie officielle du disque physique.





On connaît déjà leurs titres et dates de sortie : Either way (25 septembre), Off the Record (6 octobre) et BADDIE (13 octobre). Considéré comme l’un des meilleurs groupes d’idoles issus de la 4e génération de la k-pop, IVE jouit d’une popularité phénoménale depuis ses débuts en décembre 2021.





Le girls band formé avec six membres par le label Starship Entertainment, va donner le mois prochain le coup d’envoi à sa première tournée mondiale à Séoul. Baptisé « IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE' », le spectacle se tiendra les 7 et 8 octobre au complexe sportif de Jamsil dans la capitale sud-coréenne.