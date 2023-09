Birmanie : le jeune Coco respire à nouveau grâce aux médecins sud-coréens

ⓒ YONHAP News

Un jeune garçon birman nommé Sia Coco, a retrouvé une nouvelle vie grâce à l'intervention de médecins sud-coréens. Selon l'hôpital de l'université de Séoul, Coco, âgé de 9 ans et atteint de malformations cardiaques congénitales, a subi deux opérations dans cet établissement, l'une en 2019 et l'autre le mois dernier, et s'est complètement rétabli.





Coco est né avec un trou dans la paroi qui sépare les ventricules gauche et droit de son cœur, ainsi qu'une artère pulmonaire obstruée. Cela signifie que le sang ne circulait pas entre le cœur et les poumons. Par conséquent, il était victime d'hypoxie, ce qui le rendait incapable de marcher rapidement. L’hypoxie est une diminution de la concentration d'oxygène dans le sang.





Bien que des interventions complexes soient nécessaires, les ressources médicales locales et les circonstances familiales n'ont pas permis un traitement adéquat. Le missionnaire-médecin local, Jang Cheol-ho, a entendu parler de son histoire et a alerté l'hôpital. Ce dernier l'a invité en Corée du Sud dans le cadre de son programme de chirurgie pour enfants étrangers. Les deux opérations ont été supervisées par les professeurs Kim Woong-han et Kim Ki-beom.