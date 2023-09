Exposition : « Memory Cabinet »

La galerie « My Art Museum » présente l’exposition de l’illustrateur de renom, Ilya Milstein, baptisé « Memory Cabinet », du 20 septembre au 15 décembre dans sa salle d’exposition située dans le sud de Séoul.





Il s’agit d’un artiste basé à New York. Il travaille pour des grandes entreprises, telles que Facebook, Google, New York Times, Gucci et LG tout en réalisant des œuvres d’art pur. Ilya Milstein excelle notamment pour la description des détails de la vie quotidienne et des sentiments universels des êtres humains, ce qui lui permet d’être apprécié à travers le monde entier.





En Corée du Sud, ses œuvres ont été notamment diffusées à travers la publicité d’un téléviseur de LG Electronics.





Date : du 20 septembre au 15 décembre

Lieu : My Art Museum à Séoul