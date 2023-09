Voyage à Chungju (1)

Voilà une vérité commune à tous les pays. Même si visiter la capitale nous amuse de par la multitude d’activités possibles, prendre le risque de partir s’évader pour de petites villes éloignées de campagne offre une diversité de paysages et d’opportunités de visites uniques. C’est ainsi que nous avons découvert la ville de Chungju.





ⓒ Elody Stanislas

En vous baladant dans la ville du centre, prenez une pause dans ce petit parc habité par les lotus. La première étape de notre voyage a été le parc de Tanggeumdae et ses alentours, avec sa vue panoramique sur la rivière Namhan, ces sculptures et autres œuvres exposées et une promenade à l’ombre des grands arbres.





ⓒ Elody Stanislas

Un peu d’exercice et d’air frais pour vous changer les idées avant de peut-être vous diriger vers un cours de gayageum, un instrument de musique traditionnel de Corée de la famille des cithares, ou partir à la découverte de l’histoire du site.