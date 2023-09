IU fait un don de 300 millions de wons aux personnes vulnérables

La célèbre chanteuse-actrice IU a fait, lundi, don de 300 millions de wons, soit environ 212 000 euros, pour les gens marginalisés dans les services médicaux et sociaux. Elle a fait cet acte de charité pour fêter le 15e anniversaire de ses débuts.





Selon son agence, Edam Entertainment, l’artiste, de son vrai nom Lee Ji-eun, a offert 100 millions de wons respectivement au Centre médical Asan, à l'Association nationale coréenne de protection de l'enfance et à l'Hôpital métropolitain pour enfants de Séoul.





La donation a été faite sous le nom de « IUaena ». Un terme qui combine le nom de scène d'IU et le nom de sa communauté de fans, Uaena.





L'argent sera utilisé pour traiter les enfants, les adolescents et les femmes atteints de cancer qui ont des difficultés financières, et pour soutenir les dépenses médicales des personnes vulnérables et de celles qui se trouvent dans des centres de protection de l'enfance.