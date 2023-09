La suite du groupe « Bonjour » (2) : Philippe Lapairy

Notre invité de cette semaine, Philippe Lapairy, ancien membre du groupe de musique « Bonjour » , un adopté coréen devenu Français, a un parcours des plus fascinants en Corée du Sud. Arrivé pour la première fois en 1999, il a été immédiatement séduit par la vivacité du pays, sa constante évolution, ses paradoxes et la beauté de la langue coréenne. Cette dernière l'a particulièrement marqué, étant différente des langues japonaise et chinoise qu'il connaissait déjà grâce à sa passion pour ces cultures asiatiques.





©Thierry Rivière

Au fil des années, Philippe a participé à plusieurs émissions en tant que Français en Corée et membre du groupe multiculturel « Bonjour » pendant un certain temps, contribuant à promouvoir la diversité culturelle. Aujourd'hui, son parcours l'a conduit à occuper un poste clé au Centre national pour les droits des enfants (NCRC) en tant qu'expert de la cause des adoptés coréens.





©Philippe Lapairy

Dans son rôle actuel au sein du NCRC, il aide d'autres adoptés coréens, comme lui, à retrouver leurs marques, leurs origines et, dans certains cas, leur famille biologique. Sa propre histoire, étant orphelin et ne pouvant pas retrouver ses parents, lui donne une légitimité particulière auprès de ceux qui sont déçus par leurs propres recherches. Il organise également des conférences, en ligne et hors ligne, pour aider les adoptés à s'intégrer et à s'épanouir.





©Philippe Lapairy

Malgré les défis et les revendications parfois difficiles, Philippe reste déterminé à aider ses pairs adoptés. Il souhaite que ces derniers comprennent que son engagement au NCRC est profondément ancré dans le désir de les aider à construire un avenir meilleur et à trouver leurs identités. Sa détermination à surmonter les obstacles et à rester au service de cette communauté est une source d'inspiration.





©Philippe Lapairy

Pour lui, l'avenir s'annonce tout aussi dédié à la cause des adoptés coréens et à la promotion de la diversité culturelle. Son histoire personnelle, son amour pour la Corée et sa volonté inébranlable de soutenir sa communauté font de lui un acteur essentiel dans le parcours de nombreux adoptés en quête d'identité et d'origines. Au travers de son travail au NCRC et de ses initiatives personnelles, Philippe aspire à apporter un changement positif dans la vie des adoptés coréens et à renforcer les liens entre la Corée et le monde francophone.