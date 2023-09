Lee Jin-ah propose un concert en solo

Date : les 14 et 15 octobre

Lieu : université des femmes de Dongduk à Séoul





Lee Jin-ah va organiser un nouveau concert en octobre. L’auteure-compositrice-interprète revient sur scène, un an et six mois après « Everyday I Sing For Joy », son dernier spectacle en solo.





Intitulé « Mystery Village », le concert se déroulera les 14 et 15 octobre à l’université des femmes de Dongduk située à Séoul. Ce rendez-vous est d’autant plus attendu que la musicienne retrouve le public peu après la publication de son nouveau disque baptisé justement « Mystery Village ».





Il s’agit de son 3e opus officiel sorti le 13 septembre dernier. Cet album contient un total de 12 morceaux. Sachez de Lee Jin-ah révélée au grand public grâce à sa participation à la saison 4 du télécrochet « K-Pop Star », a officialisé ses débuts en 2013 avec son 1er album « Unvisible ».