Ailee se lance dans une nouvelle tournée nationale

Date : les 28 et 29 octobre

Lieu : Olympic Hall du parc olympique à Séoul





Ailee va partir à la rencontre des spectateurs à travers le pays. La vocaliste va organiser une nouvelle tournée nationale qui va débuter le 28 octobre et se diriger dans la plupart des grandes villes sud-coréenne comme Busan, Incheon, Gwangju et Daegu.





Le coup d’envoi de « I AM : COLORFUL » sera donné les 28 et 29 octobre à l’Olympic Hall du parc olympique à Séoul. Sachez que la chanteuse américaine d’origine coréenne mène sa carrière musicale depuis février 2012. Sa dernière tournée nationale lancée en novembre 2022 à l’occasion du 10e anniversaire de ses débuts, s’est déroulée dans neuf villes. Et ses concerts à Séoul, à Yongin et à Gunsan se sont tenus à guichets fermés.