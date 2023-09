Chanter le quotidien pour séduire les milléniaux

Les nouveaux groupes d’idoles qui voient le jour en ce moment sont considérés comme ceux de la 5e génération. L’une des caractéristiques communes de leurs chansons est que ces dernières mettent en avant des émotions ressenties dans la vie de tous les jours.





Tout d'abord, RIIZE ayant débuté le 4 septembre sous le label SM Entertainment, raconte le rêve de ses sept garçons dans le premier single « Get A Guitar ». Même avant ses débuts officiels, le processus d’entraînement et le quotidien du nouveau septuor ont également été révélés sur les réseaux sociaux, privilégiant la convivialité au mystère autour des artistes.





« But Sometimes » de BOYNEXTDOOR, le plus jeune groupe de l'agence HYBE, partage également avec franchise ce que ressentent les garçons qui ont vécu leur première rupture. Le titre phare du 1er EP du groupe attire ainsi l'attention du jeune public en exprimant des sentiments complexes ressentis à la fin du premier amour tels que l'amertume, la colère et le regret à travers des paroles honnêtes et directes.





Ce que les deux groupes ont en commun, c’est qu’ils chantent des émotions de jeunesse d’aujourd’hui plutôt que d'établir une vision du monde particulière. Ils ont également brisé les frontières entre les costumes de scène et les vêtements de tous les jours tandis que leurs chorégraphies comprennent des mouvements simples à reproduire visant des challenges lancés sur les réseaux sociaux.