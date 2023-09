ONF reviendra au complet le 4 octobre

ONF ayant débuté avec six garçons dont un Japonais en août 2017 sous le label WM Entertainment va publier le 4 octobre un nouveau disque. Soit, un an et dix mois après la sortie de son 6e mini-album « Goosebumps » composé de cinq morceaux.

Le retour de ONF est d’autant plus attendu que le public pourra retrouver l’ensemble des cinq membres sud-coréens qui avaient dû partis servir sous les drapeaux en 2021. Afin de célébrer le retour à la vie civile, le boys band a organisé le 29 juillet un fan meeting baptisé « BE HERE NOW » à Séoul. Ces retrouvailles qui se sont déroulées durant 120 minutes ont été diffusées en ligne pour le plus grand bonheur de FUSE, le nom de la communauté de fans d’ONF.