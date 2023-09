EPEX officialise son come-back

EPEX va revenir sur scène au début du mois prochain ! Le boys band a organisé avec succès son premier fanconcert « SUNSHOWER » les 10 et 11 juin derniers au Blue Square à Séoul.





Le groupe ayant débuté en juin 2021 avec huit garçons sous le label C9 Entertainment, va publier un nouveau projet qui va mettre fin à sa série « Prelude of Anxiety ». Intitulé « Prelude of Anxiety Chapter 2. ‘Can We Surrender ?’ », son 6e EP sera ainsi dévoilé le 4 octobre, après six mois d’absence.





A la veille de sa sortie, les huit garçons vont lancer un nouveau dance challenge sur ses réseaux sociaux officiels. Pour rappel, EPEX a remporté le prix « K Global Next Leader » aux K Global Heart Dream Awards tenus le 10 août dernier au KSPO DOME dans la capitale sud-coréenne.