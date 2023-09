NCT 127 organise un showcase de grande ampleur

NCT 127 va publier le 6 octobre son 5e opus officiel intitulé « Fact Check ». Afin de célébrer en grande pompe le lancement de ses activités de promotion, le boys band va organiser « A Night of Festival », à savoir « Une nuit de fête ». Ce showcase proposé par le sous-groupe de NCT va être diffusé en direct sur sa chaîne officielle YouTube et son compte TikTok et une performance inédite de « Fact Check » sera dévoilée.





Sachez que NCT auquel appartient NCT 127 s’est produit en concert à guichet fermés les 9 et 10 septembre à Osaka dans le cadre de sa tournée au Japon. Ces deux séances qui ont fait déplacer environ 110 mille spectateurs témoignent la popularité phénoménale du groupe dans le pays voisin.