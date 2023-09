Voyage à Chungju (2)

La ville de Chungju a beau être petite et méconnue, elle garde les secrets d’un pan de l’Histoire de la Corée. En plus de permettre de partir sur les traces de ces moments historiques, comme, par exemple, en visitant la grande pagode du centre, cette cité, située dans le Chungcheong, vous propose également l’occasion de découvrir un côté bien plus moderne. Le tout au bord d’un lac et d’une rivière qui offrent une vue imprenable et une sensation de paix.





ⓒ Elody Stanislas

Chungju est aussi réputée pour être le lieu de tournage de dramas célèbres très connus à l’international. Amusez-vous ainsi à repérer ces endroits et à y prendre des photos reproduisant les scènes de ces fameuses séries télévisées « made in Korea ».





ⓒ Elody Stanislas

Evidemment, sur le plan culinaire aussi elle fait preuve d’innovation, de quoi plaire aux jeunes et surtout à la génération MZ qui aiment les produits instagrammables. Le « makguksu», plat de nouilles de sarrasin servi dans un bouillon réfrigéré accompagnées de condiments, et le poulet frit sont au menu. Vous nous en direz des nouvelles !