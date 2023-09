L’équitation en Corée du Nord

Une analyse de l'imagerie satellitaire commerciale américaine montre que des centres équestres ont été construits ou sont en cours de construction dans 20 régions de Corée du Nord. Il a aussi été confirmé que la résidence Ryongsong du dirigeant Kim Jong-un à Pyongyang et sa villa de vacances à Wonsan, sur la côte est du pays, disposent de leurs propres installations équestres.





« L'équitation est une tradition coréenne vieille de plusieurs milliers d'années. À l'époque de Goguryeo, elle était utilisée pour sélectionner les personnes dignes de servir le pays. Et durant la dynastie Joseon, des épreuves d'équitation étaient organisées, au cours desquelles les participants réalisaient diverses acrobaties à cheval. La Corée du Nord affirme que le peuple coréen a entraîné son corps et son esprit depuis des temps anciens et qu'il a protégé son pays des invasions japonaises grâce à l'équitation. Cette tradition, précise-t-elle, se perpétue au club d'équitation de Mirim », explique Kim Dong-seon, professeur honoraire à la faculté des arts et des sports de l'université de Kyonggi.





Dans une déclaration rapportée par le journal Rodong Sinmun, le dirigeant Kim Jong-un s’est dit confiant quant à l’avenir de ce sport, à la fois accessible à tous et pouvant être pratiqué toute l'année. Il semble d’ailleurs que l'équitation ait été activement promue après l'arrivée au pouvoir du leader actuel et l'ouverture du club d'équitation Mirim, dans le district de Sadong à Pyongyang, en octobre 2013.