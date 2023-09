C’est beau, le présent (13) 입이 방정이지

생각하다 : « penser »

-ㄹ수록 : « plus … plus »

후회되다 : « regretter »

내가 : combinaison de 나 « je » avec la particule de sujet « 가 »

왜 : « pourquoi »

모셔오다 : forme honorifique de 데려오다, « amener »

말을 하다 : « dire » , « parler »

-을까 : expression qui marque une interrogation.

아휴 : « ah »

지금 : « maintenant »

이라도 : « même »

오다 : « venir »

왔냐 : composé de 오다, de la terminaison 았 qui indique le passé et de la terminaison -냐 qui marque une interrogation au style non honorifique qui est utilisé envers les amis ou les plus jeunes

다녀오다 : « revenir » ou « rentrer »

다녀왔습니다 : « Je suis de retour. »

뭐 : « quoi »

저게 : forme contractée de 저것이, composée de 저것, « cela », et de la particule « 이 »

진짜 : « vraiment »

지 : mot en langue non standard pour « 제가 » qui signifie « son » ou « sa »

-면 : terminaison connective qui marque une supposition

한테 : particule signifiant « à », dans le sens de « à quelqu’un »

관심 : intérêt

관심이 있다 : « avoir de l’intérêt »