Un film sur le groupe de k-pop SHINee sortira en salle le 3 novembre en Corée du Sud à l’occasion du 15e anniversaire des débuts du boys band.





D’après son agence de promotion, le long-métrage « MY SHINee World » retrace les moments forts vécus par le groupe et ses fans à travers six concerts à succès que le quintette avait donnés.





Selon SM Entertainment, grâce au montage ingénieux et à la dynamique sonore de l’œuvre cinématographique, les spectateurs pourront avoir l’impression d’assister en vrai aux concerts.