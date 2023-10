NewJeans, le groupe d’idoles le mieux réputé de septembre

Quels sont les groupes d’idoles jouissant de la meilleure réputation de marque pour septembre ?





Afin d’y répondre, l’Institut de recherche de la réputation des marques de Corée a analysé du 14 août au 14 septembre plus de 72 millions de données sur les girls et boys band sud-coréens.





C’est NewJeans qui arrive en tête affichant une réaction positive de 90,86 % auprès des consommateurs. Sachez que le groupe féminin lancé en juillet 2022 par ADOR, sous-label de HYBE, a publié le 21 juillet dernier son 2e mini-album « Get Up » composé de cinq morceaux dont trois titres phares.





Arrivent ensuite les Bangtan Boys dont le vocaliste V qui s’est emparé de la 2e place du classement du Billboard 200 avec son premier disque solo « Layover ». Publié le 8 septembre dernier, cet album s’est écoulé à plus de 2,1 millions d’exemplaires, à peine une semaine après sa publication, faisant de V le soliste de la k-pop ayant réalisé la plus grosse vente en une semaine. La troisième place est occupé par IVE dont le 1er mini-album « I’VE MINE » composé de six chansons dont trois morceaux phares sera dévoilé le 13 octobre prochain.