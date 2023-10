Bobby organise son premier concert en solo

Date : le 15 octobre

Lieu : Shinhan pLay Square Live Hall à Séoul





Bobby donnera son premier concert en solo. Le membre de iKON prévoit deux séances le 15 octobre au Shinhan pLay Square Live Hall à Séoul sous le titre « BOBBY 1ST CONCERT [ROBERT] ». Le public pourra découvrir la performance inédite de son nouveau single qui sera dévoilé le 10 octobre.





Sachez que le rappeur de grand talent a publié en mars « S.i.R », son premier single en solo qui a figuré dans le peloton de tête de différents classements des ventes de disques internationaux. De son côté, iKON, auquel Bobby appartient, a publié le 4 mai son 3e album officiel « TAKE OFF », près de cinq ans et trois mois après la sortie de « Return », le 2e opus officiel du boys band. Le groupe ayant débuté en septembre 2015 avec sept membres, s’est produit en concert les 5 et 6 mai à Séoul sous le titre « 2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF ».