Seventeen ajoute trois villes à sa tournée en Asie

Seventeen vient d’ajouter trois villes à sa tournée asiatique baptisée « Follow » lancée le 21 juillet au Gocheok Sky Dome à Séoul. Ce qui porte le nombre total de ses destinations à neuf villes en Asie pour 18 spectacles.





Plus précisément, dans l’archipel, « Seventeen Tour ‘Follow’ to Asia » se poursuit au Belluna Dome à Saitama les 23 et 24 novembre, au Vantelin Dome Nagoya le 30 novembre et les 2 et 3 décembre, au Kyocera Dome à Osaka, les 7, 9 et 10 décembre et enfin au Fukuoka PayPay Dome les 16 et 17 décembre.





De plus, le boys band fera escale à Bangkok, en Thaïlande, le 23 décembre, à Bulacan aux Philippines le 13 janvier puis à Macao pour deux représentations les 20 et 21 janvier 2024. La bonne nouvelle ne s’arrête pas là. Le groupe auteur de « FML », l'album de k-pop le plus vendu lors de la première semaine suivant sa sortie, va publier fin octobre son 11e mini-album.