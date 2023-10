Japon : plus de 10 % de la population dépasse les 80 ans

ⓒ Getty Images Bank

Le 2 octobre, c’est la Journée des personnes âgées en Corée du Sud. Au Japon, elle a eu lieu le 18 septembre, et les statistiques publiées à cette occasion, révèlent certaines évolutions notables.





Un cap historique a été franchi : plus de 10 % de la population japonaise a désormais plus de 80 ans. De plus, le nombre des plus de 75 ans a également enregistré une hausse de 720 000 par rapport à l'an passé, franchissant ainsi la barre des 25 millions pour la première fois. Cette tendance est directement liée à la génération du baby-boom, née entre 1947 et 1949.





En revanche, la population âgée de 65 ans et plus a connu une diminution, une chose inédite en 73 ans. Elle est estimée à 36,23 millions d’individus, soit une réduction de 10 000 par rapport en 2022.





Malgré cette décroissance, la population des séniors dans son ensemble a augmenté de 0,1 point, en raison d'une baisse plus marquée de la population totale. Le taux de personnes âgées atteint ainsi un sommet historique de 29,1 %.