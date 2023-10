Japon : une alternative est proposée aux élèves refusant d’aller à l’école

ⓒ KBS News

Au Japon, de nombreux élèves du primaire et du collège refusent d’aller à l'école. Avec la pandémie de COVID-19, leur nombre a atteint un record de plus de 240 000 l'année dernière.





Cependant, il existe une alternative qui offre à ces enfants un espace plus confortable. Il s'agit d'une organisation à but non lucratif située dans la préfecture de Yamanashi. Cette installation accueille des élèves âgés de 7 à 18 ans. Ici, il n'y a pas de règles strictes ni de devoirs imposés, les enfants et adolescents sont libres de passer leur temps comme bon leur semble.





Le directeur de cet établissement, un certain Nishioka, est un enseignant à la retraite. Il a lancé cette initiative il y a 14 ans en recrutant des bénévoles pour créer un environnement où les enfants peuvent se sentir à l'aise.





Le refus scolaire au Japon est en augmentation depuis neuf années consécutives. Cela désigne les élèves qui cumulent plus d’un mois d’absence pour des raisons autres que la maladie ou des problèmes économiques. Le principal motif invoqué par les enfants est le sentiment d'impuissance et d'anxiété.