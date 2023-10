« Elever des monsteras » de Wi Soo-jeong

ⓒ Getty Images Bank

Jae-sun a choisi un gros humidificateur après mure réflexion puis a demandé à Min-hee son avis. Elle a hoché la tête comme pour dire que peu lui importait. Puis elle a dit à son colocataire :

« Et si l’on prenait quelque chose à manger ? »

Jae-sun a accepté sa proposition et a dirigé le chariot vers la section « produits alimentaires ».

« Mais je voulais manger au resto… »

Sans rien dire pourtant, Min-hee l’a suivi lentement. Jae-sun a soigneusement vérifié les prix de chaque produit. Elle n’avait même jamais jeté un coup d’œil aux étiquettes de prix lorsqu’elle achetait quelque chose. Elle a rempli le chariot avec des crevettes, du poisson et des bouteilles de bière que Jae-sun avait remis sur l’étagère. Le chariot était plein au moment où ils sont arrivés à la caisse. Le visage de Min-hee était légèrement rouge.





Lorsque Jae-sun allait travailler la nuit, Min-hee accédait à son compte de réseau social et espionnait Park Jae-hee. Elle a éclaté de rire en voyant une photo de lui, torse nu dans la salle de bain. Il avait un nez et des oreilles de lapin. Il aurait utilisé une application qui métamorphosait le visage d’une personne en celui d’un animal. Park Jae-hee avait une figure pleine de joie et des yeux pétillants. Mais Han Jae-sun avait un regard éteint et des poches sous les yeux.





재순이 밤에 출근을 하면 민희는 어김없이 SNS에 접속해 박재희를 염탐했다.

욕실에서 상의를 탈의한 채 찍은 사진을 보고 민희는 소리 내어 웃기도 했다.

박재희의 얼굴에는 토끼수염과 귀가 달려 있었다.

동물의 얼굴처럼 귀엽게 만들어 주는 어플이었다.

박재희의 얼굴에는 그늘이라고는 찾아볼 수 없었고 눈은 초롱초롱했다.

그러나 한재순의 눈은 종종 멍했고 눈 밑에는 다크서클이 내려와 있었다.









# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Le titre nous laisse entrevoir l’intention de l’auteure. Comme expliqué dans l’histoire, le mot « monstera » vient du latin et signifie bizarre. La plante représente également les deux personnages principaux, Min-hee et Jae-sun. Ces deux sont tout aussi bizarres que des monsteras. Min-hee mène une vie confortable grâce à ses parents. Tous les problèmes de sa vie peuvent être résolus avec de l’argent. En revanche, Jae-sun est à son opposé. Il semble qu’il souffrait de difficultés financières, ce qui l’a poussé à prendre une autre identité dans le cyberespace. Il devait paraître timide pour survivre dans le monde réel, mais de profondes cicatrices et une mentalité de victime se cachent en lui. Il se déguise donc avec le masque de la vanité et de l’agressivité sur les réseaux sociaux où la tromperie abonde.









« Merci pour tout. », dit Jae-sun en regardant derrière ses épaules, pas dans ses yeux.





« Non, je suis désolée. »





Min-hee a immédiatement regretté de s’être excusée. Elle pensait toujours que c’était elle qui devrait recevoir des excuses. L’air triste, Jae-sun a hésité dans le vestibule. Cette scène l’a adoucie. Si le jeune homme s’était excusé, elle aurait pu lui demander de rester. S’il avait franchement avoué à propos de Park Jae-hee, elle aurait pu lui dire que ce n’était pas grave. Jae-sun a pris la parole après une longue hésitation.





« Est-ce que je peux prendre les tiges de monstera dans les bocaux en verre ? »





“그 동안 감사했어요”





재순은 민희의 눈이 아닌 어깨 너머를 보며 말했다.





“아니에요. 미안”





민희는 미안하다는 말을 해 놓고 바로 후회했다.

사과를 받을 사람은 여전히 자신이라고 생각했다.

재순은 아쉬운 표정으로 현관에서 우물쭈물 망설였다.

그 모습에 민희는 마음이 약해졌다.

재순이 사과를 하면 다시 돌아오라고,

박재희에 대해 털어놓으면 그럴 수 있다고, 괜찮다고 말해줄 수도 있을 것 같았다.

재순은 한 참을 망설이다 입을 열었다.





“저 몬스테라 물꽂이 한 것만 저 주시면 안 될까요?”









Auteur : Wi Soo-jeung (1977~)

- Débuts littéraires : en 2017 avec la publication de sa nouvelle « La tombe, petit à petit ».