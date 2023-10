La version sud-coréenne de la comédie musicale « Les Misérables » sera présentée entre le 10 octobre et le 19 novembre au Dream Theater de Busan située dans le sud-est du pays.





Cette œuvre française, adaptée du célèbre roman de Victor Hugo, fut créé par le compositeur Claude-Michel Schönberg et les écrivains Alain Boubli et Jean Marc-Natel et produite pour la première fois au Palais des sports de Paris. Depuis, elle a connu un succès phénoménal à travers le monde à tel point qu’elle a été traduite en 22 langues.





La version en coréen a été présentée en 2012, attirant plus de 400 000 spectateurs pendant un an. Elle a également raflé des prix importants, tel que « The Musical Awards »





Des acteurs et chanteurs de renom tels que Min Woo-hyuk, Choi Jae-rim, Kim Woo-hyung ou Jo Jeong-eun joueront les rôles de Jean Valjean, Javert ou Fantine, les personnages principaux de cette fresque sociale.





Date : du 11 octobre au 19 novembre

Lieu : Dream Theater à Busan