Le taekwondo en Corée du Nord

Dirigée par la Corée du Sud, la Fédération mondiale de taekwondo (WT) est la seule fédération de ce sport membre du Comité international olympique (CIO). À ne pas confondre avec la Fédération internationale de taekwondo (ITF), gérée par la Corée du Nord et qui, elle, n'est pas reconnue par le CIO.





« Bien qu’ils partagent les mêmes racines, le taekwondo de la Corée du Sud et celui du Nord appartiennent à des organisations différentes. Alors que la WT est dirigée par le Sud, l’ITF est basée au nord du 38e parallèle. Cet art martial est apparu comme épreuve de démonstration aux Jeux olympiques de Séoul en 1988 et aux Jeux de Barcelone en 1992, avant de devenir un sport olympique officiel aux Jeux de Sydney en 2000 », explique Kim Dong-seon, professeur honoraire à la faculté des arts et des sports de l'université de Kyonggi.





Le taekwondo moderne a commencé à prendre forme en Corée du Sud dans les années 1960, grâce au pratiquant d'arts martiaux Choi Hong-hi qui est en grande partie responsable du développement de ce sport. C’est en effet lui qui a fondé la Fédération internationale de taekwondo en 1966, avant de demander l'asile au Canada pour des raisons politiques en 1972. L'année suivante, la Corée du Sud a alors créé une autre organisation internationale, connue aujourd’hui sous le nom de Fédération mondiale de taekwondo (WT). Alors que ce sport gagnait en popularité au Sud, Choi s'est rendu au Nord avec l'équipe de démonstration de l'ITF en 1980 pour y enseigner l'art martial. C'est ainsi que sont nées les deux organisations de taekwondo WT et ITF, respectivement dirigées par la Corée du Sud et la Corée du Nord.