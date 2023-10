Jié, l'instatoon de Paris à la Guadeloupe

Cette semaine nous nous sommes entretenus par visioconférence avec Jié, une webtooniste sud-coréenne qui vit actuellement en Guadeloupe depuis 2021. Elle a décidé d’y déménager après avoir vécu à Paris pendant plus de 15 ans tout en faisant des allers-retours en Corée du Sud. Dans cet entretien elle nous parle de son choix bien réfléchi de quitter la capitale française et d'aller s'installer dans l'archipel caribéen. Mais comment fait-elle pour être aussi flexible géographiquement ?





©Jié

Notre invitée a répondu à d'autres nombreuses questions, comme par exemple, comment a-t-elle commencé son instatoon qui atteint aujourd'hui plus de 40 000 abonnés ? Jié revient sur ses sujets de prédilections qui tournent principalement sur sa vie à Paris mais plus largement encore sur des réflexions subtiles que l'on peut avoir lorsque l'on vit loin de chez soi. Ce déracinement lui permet aussi de voir son pays natal sous un nouvel angle, ce qui nourrit son inspiration et ses bandes dessinées.





©Jié

Jié aime s'exprimer dans les deux langues mais passera-t-elle le cap de dessiner un jour pour la communauté francophone ? En attendant elle revient sur son parcours et partage son point de vue sur les différences entre la B.D. traditionnelle et le Toon numérique.





©Jié

D'ailleurs, en 2020 fort de son succès sur Instagram, elle a lancé un projet nommé « 15toons », visant à monétiser le travail de 15 cartoonistes sud-coréens populaires. Elle nous parle de ce projet réussi et des suites potentielles.





©Jié

Si vous voulez en savoir plus sur le nomadisme numérique, le graphisme, la philosophie de vie et de travail de Jié ainsi que le monde de l'instatoon, on vous retrouve dans la réécoute à la demande de notre émission !