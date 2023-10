C’est beau, le présent (14) 피차일반입니다

L’expression de la semaine

Exemples

Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)

Mots et expressions à retenir

오늘: « aujourd’hui »

누구 : « qui »

만났어 : forme conjuguée au passé en non honorifique de 만나다, « rencontrer »

토요일: « samedi »

이잖아 : composé de la copule « 이다 » et de l’expression -잖아 qui est utilisée pour indiquer que quelque chose est normal ou évident

남자친구 : « petit ami »

생기다 : « apparaître »

남자친구가 생기다 : « sortir avec un homme »

이런 : « ce genre de » ou « de tel »

말 : « parole » ou « propos »

나 : « je » ou « moi »

물어보다 : « interroger » ou « demander »

-ㄹ 수 있다 : expression qui signifie « pouvoir »

도 : particule qui a le sens d’« aussi »

꺼벙이 : « imbécile »

▶ Ce mot désigne une personne qui se comporte comme si elle était peu intelligente ou un peu maladroit.

얘기하다 : forme contractée de 이야기하다, « raconter » ou « parler »

얘기했잖아 : combinaison de 얘기하다 avec la terminaison 았 qui marque le passé et l’expression -잖아

맞다 : « avoir raison » ou « être juste »

맞아요 : forme au présent honorifique de 맞다.

▶ En coréen, on utilise le style honorifique envers quelqu’un de plus âgé ou qui a un statut hiérarchiquement supérieur. Comme 해준 est une cliente plus âgée que 미래, celle-ci emploie le style honorifique. En revanche, 해준 utilise le style non honorifique envers 미래, non seulement parce qu’elle est plus âgée que 미래, mais aussi parce qu’elles sont assez proches.

저 : forme honorifique de 나, « je » ou « moi »

일 : « travail »

시작하다 : « commencer »

시작했지만 : combinaison de 시작하다 avec la terminaison 았 qui marque le passé et la terminaison connective -지만 qui donne le sens de « mais »

언니 : « grande sœur » pour une femme

처럼 : « comme »

생각하다 : « penser » ou « considérer »

-고 있다 : expression qui donne le sens de « être en train de ». Mais elle est aussi employée pour indiquer simplement un état actuel ou quelque chose que l’on fait maintenant.

그럼 : « alors » ou « dans ce cas »

너무 : « trop » ou « très »

좋다 « être bien » ou « aimer »

너무 좋다 : « adorer »

동생 : « petit frère » ou « petite sœur »

어렵다 : « être difficile »

어려워요 : forme au présent honorifique de 어렵다

인생 : « vie »

이 : particule de sujet