Visite d’une distillerie

Autre que le soju et le makgeolli, il y a une multitude d’alcools que l’on peut déguster au pays du Matin clair. Cependant, ils ne portent pas tous l’appellation de « jeontongju » qui signifie qu’ils sont reconnus comme alcool traditionnel coréen. Pour cela, tout dépend de qui fabrique l’alcool, d’où il est préparé. Et surtout, quelle est la matière première ? Pour en savoir plus, nous avons donc visité une distillerie dans la ville de Wonju.





ⓒ Elody Stanislas

Le groupe à l’initiative du projet compte organiser plusieurs visites de distilleries pour ainsi faire connaître davantage les alcools traditionnels coréens aux locaux comme aux étrangers. Son but étant ainsi d’accroître la popularité de ceux-ci et d’étendre leur consommation au même titre que les alcools qui sont beaucoup appréciés comme le whisky, le cognac ou le vin.

ⓒ Elody Stanislas

Le départ se fait de Séoul et le trajet a duré près de deux heures. On commence par comprendre la matière première, qui peut être la patate douce, ou bien le riz. Puis on passe par l’agriculture puis la fabrication et enfin la dégustation.