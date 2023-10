Yesung organise un concert en solo

Date : les 21 et 22 octobre

Lieu : YES24 Live Hall à Séoul





Yesung va proposer un nouveau concert en octobre. Le vocaliste phare de Super Junior montera sur scène les 21 et 22 octobre au YES24 Live Hall à Séoul afin de célébrer la publication de son dernier disque « Unfading Sense ».





Dévoilé le 4 octobre dernier, le 5e EP de Yesung qui mène sa carrière musicale depuis 2005, est composé de 6 morceaux. Pour rappel, son dernier concert remonte à il y a six ans et cinq mois. D’où l’attente grandissante des fans pour « YESUNG SOLO CONCERT - Unfading Sense ». De son côté, Super Junior-L.S.S, un sous-groupe composé de Lee Teuk, Siwon et Sindong, a publié le 13 septembre dernier un nouveau single japonais baptisé « Shatta Shimero ».