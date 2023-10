Symphony : La Poem donnera un concert avec un orchestre

Date : les 11 et 12 novembre

Lieu : Olympic Hall du parc olympique à Séoul





La Poem sera lui aussi de retour pour un concert solo ! Le groupe de crossover qui a remporté la saison 3 du télécrochet « Phantom Singer » diffusé en 2020 sur la chaîne JTBC se produira en concert les 11 et 12 novembre à l’Olympic Hall du parc olympique à Séoul





Le quatuor sera accompagné de Mostly Philharmonic Orchestra composé de 60 membres pour le plus grand bonheur des mélomanes. Il retrouvera le public, à peine quatre mois après son dernier spectacle estival « Summer Night’s Lalaland » durant lequel La Poem a interprété plusieurs chansons à thèmes utilisées pour de célèbres films, dramas et comédies musicales. Sachez que le groupe de vocalistes a déjà donné un spectacle éponyme l’an dernier à Séoul puis à Busan. Il proposera donc au public un répertoire inédit.