Le boys band virtuel PLAVE fait sensation

La k-pop ne cesse d’évoluer en explorant de nouveaux territoires. Résultat, on vient d’assister à la naissance d’un groupe d’idoles virtuel qui n’est donc pas composé d’artistes en chair et en os.





Il s’agit de PLAVE, un boys band virtuel lancé par Vlast, une société de production de contenu de propriété intellectuelle (PI) en ligne et hors ligne. Le groupe qui tire son nom de la contraction de deux mots « play » et « rêve » est composé de cinq personnages virtuels : Yejun, Noah, Bamby, Eunho et Hamin.





Les cinq membres sont créés à l’image des auteurs-compositeurs-interprètes humains, capables de composer leurs propres chansons. Ils sont également polyvalents en étant doués pour le chant, la danse et le rap. Publié le 24 août dernier, son premier mini-album baptisé « ASTERIUM: The Shape of Things to Come », s’est écoulé à plus de 204 000 exemplaires en une semaine, dépassant largement le record établi avec son premier disque vendu à 27 000 unités. Sa chaîne officielle YouTube compte plus de 460 000 abonnées alors que son premier pop-up store éphémère ouvert au COEX à Séoul a été pris d’assaut par les fans.