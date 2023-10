DSP Entertainment va lancer un nouveau girls band

DSP Media est un label qui a donné naissance à plusieurs girls bands à grand succès dont FIN.K.L, KARA ou encore April. Il va lancer le 18 octobre un nouveau girls band composé de cinq jeunes filles baptisé « YOUNG POSSE ».





Le groupe est le résultat de la collaboration inédite entre DSP Media et le célèbre producteur Kiggen qui a notamment travaillé avec Seventeen, TWICE, Wanna ONE et WJSN. A titre d’information, « POSSE » est un mot latin qui veut dire « être capable ». YOUNG POSSE désigne donc un groupe de jeunes artistes réunis partageant la même passion pour la musique.





Par ailleurs, Hur Young-ji, membre de KARA ayant débuté en 2007 sous le label DSP Media, a récemment publié son premier single en solo « Toi Toi Toi ».